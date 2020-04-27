Глобальная экономическая конференция «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» состоится по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова.
Ксения Собчак примет участие в конференции «Мир после коронавируса» в Уфе
-
instagram.com/xenia_sobchak
Форум пройдет в режиме онлайн 28 апреля 2020 года в 12.00 по уфимскому времени на базе площадки bashkiria-live.com. С программой можно ознакомиться здесь.
Выступят более 100 спикеров из 25 стран мира, в том числе Люк Бессон (режиссер, продюсер, писатель), Нассим Талеб (философ, писатель), Параг Ханна (основатель компании FutureMap), Митио Каку (физик-теоретик), Фредрик Рейнфельдт (бывший премьер-министр Швеции) и Радий Хабиров.
Модератор международной сессии – Ксения Собчак. Транслировать пленарное заседание будут российские и международные СМИ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.