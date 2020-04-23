26 апреля в Башкортостан вернутся туристы из Гоа

Вылет рейса запланирован на 16.15 по местному времени 26 апреля, авиакомпания – «Уральские авиалинии».

Рейс рассчитан для жителей Башкортостана, Кировской области, Марий-Эл, Мордовии, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Чувашской областей, Пермского края, Татарстана и Удмуртии.

Вместимость – до 200 человек, точное количество туристов из Башкортостана, которые прилетят этим самолетом, пока неизвестно. Чтобы попасть на рейс, надо предварительно зарегистрироваться через портал «Госуслуги».