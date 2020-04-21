Доноров Уфы довезут до станции переливания крови бесплатно

Сдать кровь в Уфе можно в Республиканской станции переливания по адресу улица Батырская, 41/1 в любой день с понедельника по субботу с 8.00 до 14.00.

Чтобы вас бесплатно довезли до станции, нужно записаться по телефону: 8 (347) 200-94-01 (добавочный 148) за сутки или в день сдачи. Там вам назовут индивидуальный промокод на поездку до центра и обратно.

Этот промокод нужно набрать в приложении «Ситимобил» или «Яндекс.Такси» в разделе «Скидки», после чего вызвать такси на свой адрес.

О том, как подготовиться к сдаче крови и как выглядит сам процесс, вы можете прочитать в нашем материале.