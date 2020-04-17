Ученые БГМУ и УГАТУ составили прогноз развития коронавирусной инфекции в Башкортостане на 7 дней, основываясь на данных Роспотребнадзора. Точность таких прогнозов составляет порядка 98%.
Прогноз: в начале следующей недели количество зараженных в Башкортостане удвоится
Согласно этому прогнозу, ко следующему вторнику, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Башкортостане может достигнуть порядка 389 человек, если не будет значительных скачков.
Это вдвое больше, чем на 16 апреля (191 человек). Сейчас республика находится в середине эпидемии, темп заболеваемости стабильный, до пика еще довольно далеко.
Ранее мы писали о том, что, по словам доктора медицинских наук Науфаля Загидуллина, пик заболеваемости придется на последние дни апреля или начало мая, к тому времени в республике может быть до 10-15 тысяч заболевших.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.