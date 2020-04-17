Прогноз: в начале следующей недели количество зараженных в Башкортостане удвоится

Согласно этому прогнозу, ко следующему вторнику, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Башкортостане может достигнуть порядка 389 человек, если не будет значительных скачков.

Это вдвое больше, чем на 16 апреля (191 человек). Сейчас республика находится в середине эпидемии, темп заболеваемости стабильный, до пика еще довольно далеко.

Ранее мы писали о том, что, по словам доктора медицинских наук Науфаля Загидуллина, пик заболеваемости придется на последние дни апреля или начало мая, к тому времени в республике может быть до 10-15 тысяч заболевших.