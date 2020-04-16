В Башкортостане детям запрещено гулять на улице

При регистрации на сайте Дорога02 можно удаляться от дома на личном автомобиле только два раза в неделю, выбрав один из указанных в списке пунктов. Раньше предоставлялось по одной поездке в день. Сотрудники полиции будут связываться с базой и проверять, сколько поездок было совершено за неделю.

Несовершеннолетние могут выходить на улицу с 13 до 18 часов без сопровождения родителей только чтобы сходить в магазин, аптеку, выгулять домашнее животное и так далее, но прогуливаться без конкретной цели, указанной в списке исключений, запрещено. Штрафовать будут родителей.

На въездах и выездах из городов сотрудники ГИБДД будут проверять пропуска.

Штрафуют теперь значительно чаще. За нарушение придется выплатить от одной до 30 тысяч рублей. За три дня в республике было оштрафовано 1500 человек.