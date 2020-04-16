Список больниц и социальных учреждений Башкортостана, закрытых на карантин

В Уфе на полный карантин закрыта только РКБ имени Куватова. Частичный карантин введен отделениях или корпусах восьмой, 21-й и 22-й больниц, а также Республиканского онкологического диспансера.

По республике закрыты: Бирская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ, клиническая больница № 1 и городская больница № 2 Стерлитамака, а также больницы в Салавате и Ишимбае. Полный список уточняется и будет опубликован на сайте республиканского Роспотребнадзора.

Кроме того, муниципалитеты Башкортостана будут поэтапно закрывать на карантин все интернаты и дома престарелых. Четыре учреждения уже закрыты, а к 9.00 понедельника они по всей республике будут работать в новом режиме. Персонал будет выполнять свои функции двухнедельными вахтами и проживать на территории учреждения.