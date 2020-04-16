В Башкортостане окажут безвозмездную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу

1. Безвозмездная поддержка среднего и малого бизнеса.

Предприятия получат деньги на выплату зарплат сотрудникам и для сохранения уровня оплаты труда с учетом численности персонала на первое апреля в размере 12 130 рублей на каждого работника.

Обязательное условие – сохранение занятости не менее 90% штата. Выплаты за апрель начнут поступать с 18 мая, за май – с 18 июня и так далее.

2. Упрощение получения беспроцентных кредитов на выплату зарплаты.

3. Пополнение списка системообразующих предприятий. Этим компаниям выдадут льготные кредиты.