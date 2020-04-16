Глава республики Радий Хабиров перечислил меры поддержки, которое государство окажет бизнесу в связи с экономическим кризисом, развившимся в республике на фоне пандемии коронавируса.
В Башкортостане окажут безвозмездную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу
1. Безвозмездная поддержка среднего и малого бизнеса.
Предприятия получат деньги на выплату зарплат сотрудникам и для сохранения уровня оплаты труда с учетом численности персонала на первое апреля в размере 12 130 рублей на каждого работника.
Обязательное условие – сохранение занятости не менее 90% штата. Выплаты за апрель начнут поступать с 18 мая, за май – с 18 июня и так далее.
2. Упрощение получения беспроцентных кредитов на выплату зарплаты.
3. Пополнение списка системообразующих предприятий. Этим компаниям выдадут льготные кредиты.
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