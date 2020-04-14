В преддверии самого важного для христиан праздника года власти напоминают о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции.
Мэрия Уфы просит жителей не собираться в храмах на Пасху
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every-holiday.ru
Этот вопрос на совещании поднял заместитель главы Администрации Уфы Рустем Газизов.
«19 апреля состоится главный христианский праздник Православная Пасха. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов и провести этот праздник в режиме самоизоляции, в кругу семьи», – сказал Газизов.
12 апреля в Вербное воскресенье храмы Уфы в течение дня посетили около 584 прихожан, одновременно в помещении находилось не более 50 человек.
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