Мэрия Уфы просит жителей не собираться в храмах на Пасху

Этот вопрос на совещании поднял заместитель главы Администрации Уфы Рустем Газизов.

«19 апреля состоится главный христианский праздник Православная Пасха. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов и провести этот праздник в режиме самоизоляции, в кругу семьи», – сказал Газизов.

12 апреля в Вербное воскресенье храмы Уфы в течение дня посетили около 584 прихожан, одновременно в помещении находилось не более 50 человек.