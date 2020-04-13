Башкортостан закупит еще 676 аппаратов ИВЛ

Ранее было принято решение закупить еще 143 единицы, 17 из них, в том числе 5 – детских, поступили на прошлой неделе, их уже распределили по больницам.

Теперь республика планирует закупить еще 550 аппаратов, первая партия из 300 штук поступит до 26 апреля, вторая – до конца мая. Таким образом, количество аппаратов ИВЛ в Башкортостане увеличится до 1983 штук.

Они необходимы, так как коронавирусная инфекция может вызвать осложнение в виде тяжелой формы пневмонии. Аппараты ИВЛ помогают пациентам пережить критический период, пока легкие не начнут работать нормально.