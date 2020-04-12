В понедельник в Башкортостане снимут ограничения продажи алкоголя

Новые поправки начнут действовать в понедельник, 13 апреля, алкоголь будут продавать как раньше – с 10.00 до 22.00 по местному времени.

Прошлые ограничения были введены второго апреля «в целях обеспечения общественной безопасности», их не планировали снимать до отмены режима «Повышенная готовность».

После объявления режима всеобщей самоизоляции продажи алкоголя, в том числе пива, в России выросли на 25-47%.