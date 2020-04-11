Глава Башкортостана Радий Хабиров утвердил дополнительные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В Башкортостане ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
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unsplash.com/@sharonmccutcheon
Запрещено посещать места массового скопления людей, в том числе церкви и другие религиозные объекты.
Кладбища можно посещать только для оформления услуг по погребению и участия в погребении.
Люди, имеющие диагноз «внебольничная пневмония», а также контактировавшие с больными Covid-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, и все проживающие с ними лица тоже обязаны самоизолироваться.
Выходить из дома в перечисленных выше случаях можно только для обращения за неотложной помощью или если есть прямая угроза жизни и здоровью.
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