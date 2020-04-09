Выпускников школ освободили от весеннего призыва

Всего этой весной повестки получили более 650 тысяч человек. Школьники, достигшие совершеннолетия, которым предстоит сдавать ЕГЭ, весенний призыв пропустят.

У них будет возможность после сдачи ЕГЭ поступить в вузы и получить отсрочку от армии. Выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования будут призываться в обычном порядке после сдачи заключительных экзаменов.

Призывники Башкортостана должны явиться в Военный комиссариат самостоятельно с 13 по 17 апреля.

Консультации по призыву можно получить по телефонам:

Военный комиссариат республики – 8 (347) 228-02-92;

Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу – 8 (347) 253-13-48, 228-43-59

Военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Уфы – 8 (347) 254-19-35;

Военная прокуратура Уфимского гарнизона – 8 (347) 250-05-10;

Уфимский гарнизонный военный суд – 8 (347) 259-14-83;

Единый телефон доверия по оказанию психологической помощи – 8(800)-7000-183 (круглосуточно).