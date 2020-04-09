Сегодня ночью в Уфе будут дезинфицировать улицы

Дезинфекция будет проводиться с 22.00 часов 9 апреля и до 6.00 часов 10 апреля на следующих улицах: Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, проспект Октября, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, Сагита Агиша, Революционная, Аксакова.

В это время на перечисленных улицах будет ограничено движение транспорта. Цель обработки – недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Жителям нижних этажей лучше закрыть окна, чтобы в квартиры не проник запах. Дезинфекция проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-цент Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.