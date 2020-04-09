В Башкортостане вводится комендантский час для пожилых людей и детей

В первую очередь, планируется увеличение количества штрафов. Со дня введения режима самоизоляции в республике было составлено всего несколько протоколов, в большинстве случаев проводились профилактические беседы.

Людям старше 65 лет запрещается находиться в общественных местах с 18 до 10 часов. Детям запрещено находиться за пределами дома с 18 до 13 часов. Исключения (поход в магазин, вынос мусора и так далее) во время комендантского часа не действуют, то есть люди должны оставаться дома.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции выписываются по статье 20.6.1 КоАП (1-30 тысяч рублей за первое нарушение и 15-50 тысяч за повторное).