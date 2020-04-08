Рассказываем о том, как узнать адреса нотариусов и МФЦ, работающих в условиях режима «Повышенная готовность», и как попасть на прием, не нарушив правил самоизоляции.
Как работают МФЦ и нотариусы Уфы в период режима самоизоляции?
Дежурные нотариальные конторы работают с седьмого апреля, прием осуществляется только по предварительной записи. В помещениях соблюдены все санитарные нормы, посетителям рекомендуют приходить в масках.
Список работающих нотариусов с адресами, графиками и телефонами можно посмотреть на сайте Нотариальной палаты, он обновляется каждый день. Запись производится по телефону конторы.
Задать вопросы можно по телефону Управления делами Нотариальной палаты: +7 (347) 200-82-92.
Залы МФЦ «Мои документы» в ЦТИР «МИР» и «ХБК» работают также с седьмого апреля. Прием и выдача документов тоже производится строго по предварительной записи с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.
Записаться в МФЦ можно на портале «Госуслуги», на портале «Мои документы» или по телефонам: +7 (347) 246-55-33, +7 (927) 333-31-00.
Обращение в МФЦ считается уважительной причиной для передвижения по городу в автомобиле. Чтобы получить разрешение, вам нужно зарегистрироваться на сайте «Дорога02» и выбрать соответствующий пункт.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.