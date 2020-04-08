Как работают МФЦ и нотариусы Уфы в период режима самоизоляции?

Дежурные нотариальные конторы работают с седьмого апреля, прием осуществляется только по предварительной записи. В помещениях соблюдены все санитарные нормы, посетителям рекомендуют приходить в масках.

Список работающих нотариусов с адресами, графиками и телефонами можно посмотреть на сайте Нотариальной палаты, он обновляется каждый день. Запись производится по телефону конторы.

Задать вопросы можно по телефону Управления делами Нотариальной палаты: +7 (347) 200-82-92.

Залы МФЦ «Мои документы» в ЦТИР «МИР» и «ХБК» работают также с седьмого апреля. Прием и выдача документов тоже производится строго по предварительной записи с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Записаться в МФЦ можно на портале «Госуслуги», на портале «Мои документы» или по телефонам: +7 (347) 246-55-33, +7 (927) 333-31-00.

Обращение в МФЦ считается уважительной причиной для передвижения по городу в автомобиле. Чтобы получить разрешение, вам нужно зарегистрироваться на сайте «Дорога02» и выбрать соответствующий пункт.