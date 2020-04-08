В Башкортостане скоро появятся туристические указатели

«Вот такие знаки скоро будут висеть по всей республике. У нас очень много хороших туристических объектов. Однако найти их бывает непросто», – написал Хабиров.

О необходимости дорожной навигации в республике активисты говорят уже давно, так как через Башкортостан проходят две федеральные трассы и множество дорог, огромный объем трафика. Без указателей люди, сами того не зная, проезжают мимо интересных мест.

Всего в Башкортостане насчитывается 108 значимых для туристов объектов. Среди них – не только крупные и популярные места, как Шульган-Таш, Иремель и Арский камень, но и малоизвестные музеи и храмы.