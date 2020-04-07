РКБ имени Куватова в Уфе временно закрыта на карантин

Состояние женщины было тяжелое из-за осложнений после перенесенного инсульта, она лечилась в больнице более двух месяцев и скончалась из-за отека мозга, а не коронавируса, но патологоанатомы взяли анализ на Covid-19, как положено при пневмониях, и обнаружили, что она была носителем вируса.

В связи с этим на карантин закрыта вся РКБ, она не принимает пациентов, помещения дезинфицируются, Минздрав ищет источник заражения.

Кроме того, коронавирус обнаружен у другой женщины, приехавшей из Турции, у нее осложнений нет. Один из заразившихся ранее ранее пациентов сегодня был выписан.

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях призвал жителей не удивляться тому, что в скором времени может появиться больше заразившихся в Башкортостане – это связано с существенным увеличением числа проводимых тестирований.