В воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус. В связи с этим врачи и пациенты больницы некоторое время будут на карантине.
РКБ имени Куватова в Уфе временно закрыта на карантин
Состояние женщины было тяжелое из-за осложнений после перенесенного инсульта, она лечилась в больнице более двух месяцев и скончалась из-за отека мозга, а не коронавируса, но патологоанатомы взяли анализ на Covid-19, как положено при пневмониях, и обнаружили, что она была носителем вируса.
В связи с этим на карантин закрыта вся РКБ, она не принимает пациентов, помещения дезинфицируются, Минздрав ищет источник заражения.
Кроме того, коронавирус обнаружен у другой женщины, приехавшей из Турции, у нее осложнений нет. Один из заразившихся ранее ранее пациентов сегодня был выписан.
Глава республики Радий Хабиров в соцсетях призвал жителей не удивляться тому, что в скором времени может появиться больше заразившихся в Башкортостане – это связано с существенным увеличением числа проводимых тестирований.
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