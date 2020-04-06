В каких случаях в Башкортостане можно передвигаться по городу в автомобиле?

Передвигаться по городу в автомобиле можно, если в салоне находится только водитель, либо водитель и его близкие родственники (к ним относятся родители, супруги, дети, братья, сестры и супруги детей, а также близкие родственники супругов водителя).

Перед этим надо зарегистрироваться на портале doroga02.ru и получить разрешение, указав причину поездки. Разрешение можно распечатать, либо показать на телефоне, если вас остановят.

Возможность предоставляется один раз в сутки. Максимальная длительность поездки не должна превышать 90 минут.

Перечень уважительных причин для передвижения по городу в автомобиле:

1. Смерть близкого родственника.

2. Рождение ребенка близких родственников.

3. Возвращение из другого населенного пункта к месту проживания.

4. Доставка лекарств, продуктов питания или товаров первой необходимости близким родственникам.

5. Уход за тяжелобольными или нуждающимися близкими родственниками.

6. Обращение в государственную больницу по записи.

7. Обращение в МФЦ, банки и организации, предоставляющие услуги связи.

8. Продажа продуктов питания собственного производства.

9. С 16.00 10 апреля 2020 года можно будет выехать на садовые участки и загородные дачи.

Также разрешено гулять с ребенком в детской коляске на расстоянии не более 150 метров от дома. При себе нужно иметь удостоверение личности.