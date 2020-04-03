В Башкортостане торговые сети хотят отменить наценку на товары первой необходимости

Первого апреля несколько крупных торговых сетей предложило обнулить наценку на товары первой необходимости. Сейчас они готовят списки.

По словам председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, в целом по республике «незначительно» подорожали несколько видов продуктов, которыми люди запасались в первую очередь, готовясь к самоизоляции.

Зафиксирован рост цен на сахар, лук и хозяйственное мыло. Снизились цены на рис и бакалею, резкого подорожания товаров первой необходимости не было.