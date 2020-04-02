Уфа – один из самых дисциплинированных городов по уровню самоизоляции

По индексу самоизоляции «Яндекса» Уфа входит в тройку наиболее дисциплинированных городов-милионников, наряду с Нижним Новгородом и Казанью.

Сейчас в городе Министерство цифрового развития отслеживает активность людей по камерам видеонаблюдения, следит за перемещениями транспорта и банковскими транзакциями, координируя работу полиции и патрулей, следящих за соблюдением режима самоизоляции.

За последнее время существенно сократилось количество операций с банковскими картами и в два раза увеличился объем потребляемого трафика и онлайн-операций, что говорит о том, что люди стали больше времени проводить дома. Количество транзакций по транспортной карте «Алга» сократилось в три раза.