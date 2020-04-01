Как получить пропуск и можно ли выезжать из Уфы во время режима самоизоляции?

Режим самоизоляции

Передвижение по улицам запрещено во всех случаях, кроме:

– Обращения за экстренной неотложной помощью и иных случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

– По пути на работу или с работы, если организация попадает в категорию тех, что обязаны работать во время объявленной президентом выходной недели.

Работники должны иметь при себе: паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и справку от работодателя (форма утверждается местной администрацией).

– Осуществления деятельности, связанной с непрерывным перемещением по городу (доставка, транспорт и так далее). Также требуется паспорт и справка.

– Следования к ближайшему магазину или аптеке (в пределах 150 метров). Если магазины расположены далеко (например, в сельской местности), то разрешается посещение ближайшего из них. При себе необходимо иметь паспорт.

– Выгула домашних животных – не далее 100 метров от дома. При себе необходимо иметь паспорт.

– Выноса мусора. При себе также необходимо иметь удостоверение личности.