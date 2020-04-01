На сегодняшнем брифинге по коронавирусу разъяснили, как действует пропускная система в Уфе и при каких обстоятельствах можно покинуть дом или выехать за пределы города.
Как получить пропуск и можно ли выезжать из Уфы во время режима самоизоляции?
Режим самоизоляции
Передвижение по улицам запрещено во всех случаях, кроме:
– Обращения за экстренной неотложной помощью и иных случаев прямой угрозы жизни и здоровью.
– По пути на работу или с работы, если организация попадает в категорию тех, что обязаны работать во время объявленной президентом выходной недели.
Работники должны иметь при себе: паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и справку от работодателя (форма утверждается местной администрацией).
– Осуществления деятельности, связанной с непрерывным перемещением по городу (доставка, транспорт и так далее). Также требуется паспорт и справка.
– Следования к ближайшему магазину или аптеке (в пределах 150 метров). Если магазины расположены далеко (например, в сельской местности), то разрешается посещение ближайшего из них. При себе необходимо иметь паспорт.
– Выгула домашних животных – не далее 100 метров от дома. При себе необходимо иметь паспорт.
– Выноса мусора. При себе также необходимо иметь удостоверение личности.
Пропуска
Пропуска выдаются на конкретного человека, а не на транспорт или технику (на автомобили получают пропуска только органы власти для внутреннего контроля). Передавать их другому человеку запрещено.
Они бывают двух типов.
Пластиковые – для муниципальных служащих, волонтеров и работников предприятий жизнеобеспечения. Их выдает муниципалитет. Второй тип – бумажные справки – для остальных работающих предприятий. Их выдает работодатель.
Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов:
«Рассмотрим ситуацию, когда по городу едет автомобиль, его останавливает сотрудник ГИБДД, задает вопрос, на каком основании люди передвигаются по городу. Водителю и всем, кто находится в автомобиле, необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, и справку. Тогда никаких мер в отношении данных лиц применено не будет».
Работодатели будут отвечать за каждую выданную справку как юридические лица.
Начальник Государственно-правового управления Главы Башкортостана Азат Галин:
«Если работодатели начнут злоупотреблять своим правом, то есть выдавать всем подряд справки, то мы обсудим с мэрией отмену трудовых справок. Тогда будут выдаваться только спецпропуска».
Если человек находится дома на самоизоляции, работодатель вызывает его на работу, а принтера для распечатки справки нет, то руководитель обязан обеспечить доставку справки на дом.
Другие вопросы
Если вы живете не по прописке, то желательно носить с собой также договор найма, либо справку из ЖЭУ.
За нарушение самоизоляции пока что не штрафуют, проводят разъяснительные беседы и берут на учет.
Кататься на велосипедах и гулять с детьми запрещено.
Гражданам, находящимся в самоизоляции, нельзя выезжать за город, громе случаев, когда необходимо оказать кому-то экстренную помощь или рабочее место расположено за чертой города.
Фуры, доставляющие продукты в республику, въезжают и выезжают беспрепятственно.
Работающие люди по-прежнему могут отдавать детей в детские сады, они продолжают функционировать. Для этого в учреждение также надо будет предъявить справку с работы.
Вопросы по самоизоляции и пропускам можно задать по телефону горячей линии: 8-800-250-5604.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.