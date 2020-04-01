В Башкортостане ограничили продажу алкоголя

Теперь розничные магазины, а также бары, кафе, рестораны и другие заведения общепита не смогут продавать алкоголь с 18.00 до 10.00.

Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня, 2 апреля, и сохранятся до отмены режима «Повышенная готовность», введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Когда именно этот режим отменят – зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Также Хабиров написал в соцсетях о том, что планирует усилить меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.