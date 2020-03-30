Башкортостан готовится к введению режима полной самоизоляции

Радий Хабиров поручил начать подготовку к началу полной самоизоляции граждан. Жителям республики запретят выходить из дома, за исключением походов на работу, в магазин или аптеку, выгула животных или выноса мусора.

Главы муниципалитетов начнут готовить ресурсы и прорабатывать соответствующие меры. С сегодняшнего дня в Башкортостане началась выходная неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным, но ограничение передвижения граждан носит рекомендательный характер, за исключением пожилых людей старше 65 лет.

Режим полной самоизоляции сейчас действует в Москве и Подмосковье: в ближайшие дни выйти из дома можно будет только при наличии специального пропуска.