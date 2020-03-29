Со вчерашнего дня действуют новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса: кафе, рестораны, ночные клубы и другие заведения должны были закрыться на карантин.
В одном из клубов Уфы полиция пресекла «антикарантинную вечеринку»
Нелегальная вечеринка прошла вчера, 28 марта, в Гостином дворе. Несмотря на действующий карантин, один из ночных клубов решил воспользоваться отсутствием конкуренции.
Веселье прервала полиция. Директор клуба утверждает, будто не слышал об ужесточении мер. Вдобавок ко всему на вечеринке было много несовершеннолетних, так что для руководства этот вечер грозит обернуться огромным штрафом.
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