Куда обращаться, если работодатель игнорирует анонсированные Путиным выходные?

Олег Мавлютов: «Указ распространяется на все учреждения, за исключением учреждений жизнеобеспечения – это медицинские, фармацевтические и торговые предприятия, обеспечивающие продуктами питания. Они будут работать в обязательном порядке.

Также будут работать органы правопорядка, государственной исполнительной власти, общественный транспорт, банковская система.

Если будут нарушения, то необходимо будет обращаться в органы исполнительной власти, потому что только они смогут проконтролировать это».

Юрий Мельников: «В настоящий момент ведутся разъяснения для работодателей по поводу того, как необходимо поступить, естественно, с соблюдением трудового законодательства».