Что делать, если работодатель отказывается предоставлять оплачиваемые выходные с 28 марта по 5 апреля – отвечают начальник отдела Управления Роспотребнадзора Олег Мавлютов и заместитель министра социальной защиты населения Юрий Мельников.
Куда обращаться, если работодатель игнорирует анонсированные Путиным выходные?
Олег Мавлютов: «Указ распространяется на все учреждения, за исключением учреждений жизнеобеспечения – это медицинские, фармацевтические и торговые предприятия, обеспечивающие продуктами питания. Они будут работать в обязательном порядке.
Также будут работать органы правопорядка, государственной исполнительной власти, общественный транспорт, банковская система.
Если будут нарушения, то необходимо будет обращаться в органы исполнительной власти, потому что только они смогут проконтролировать это».
Юрий Мельников: «В настоящий момент ведутся разъяснения для работодателей по поводу того, как необходимо поступить, естественно, с соблюдением трудового законодательства».
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