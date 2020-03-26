Для помощи пожилым людям на карантине привлекут волонтеров

«Мы вчера встречались с "Единой Россией" и обсуждали подключение к данной работе, помимо социальных работников, волонтеров партии. Сегодня во второй половине дня пройдет встреча, где определятся потребности волонтеров, которые будут оказывать помощь нуждающимся.

Волонтеры обязательно будут использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего – маски. Главное – исключить вероятность передачи вируса пожилым гражданам. При посещении одной из основных задач будет донесение до человека того, что ему нельзя ни в коем случае покидать свой дом. А любые потребности будут реализовываться через социальных работников, либо волонтеров.

Работающие пенсионеры могут самоизолироваться по собственному желанию, это зависит от них самих. В целом у нас более пятисот тысяч граждан в возрасте 65 лет и старше.

Это очень большая категория, и мы выбрали наиболее уязвимые группы – это одиноко проживающие, инвалиды и люди с ограниченными возможностями, которые в первую очередь будут нуждаться в помощи», – сказал Мельников.