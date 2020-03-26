В Уфе вводят карантин для пожилых людей

Об этом сегодня на совещании в правительстве Башкортостана заявил глава республики Радий Хабиров. Предложения по карантину он поручил представить до конца рабочего дня.

«Это должен быть продуманный документ, где предусмотрено, как достучаться до пожилых, как их мотивировать, мы будем им помогать и как будем наказывать. Важно объяснить, что мы вводим карантин исключительно для них, потому что они — наиболее уязвимая к инфекции часть населения», — отметил Хабиров.

Пока что карантин вводится в тестовом режиме, но в будущем его могут распространить на всю республику. Сейчас в Башкортостане насчитывается около 545 тысяч людей старше 65 лет.