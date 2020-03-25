Следующая неделя объявлена нерабочей

Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. При этом заработная плата сохраняется. Это не касается органов власти, банков, транспорта, аптек, магазинов, медицинских учреждений и других структур жизнеобеспечения.

При этом Путин отметил, что длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, и попросил соблюдать все рекомендации касательно Сovid-19.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 163 человек. В Башкортостане четверо зараженных, все они изолированы в боксах инфекционной больницы.