Назван номер рейса, которым в Уфу прибыли зараженные коронавирусом

Трое зараженных прибыли самолетом 15 марта, четвертый – 16 марта утром, все они прилетели через Москву. Номер рейса 15 марта – 1236. Больные госпитализированы, осложнений ни у кого из них нет.

Сейчас идут обследования людей, которые могли контактировать с зараженными. Практически все они уже сдали анализы на коронавирус, результаты будут известны в течение трех дней.

На брифинге уточнили также, что из четырех госпитализированных с коронавирусом один несовершеннолетний. Все четверо ранее побывали за границей, пожилой мужчина первоначально скрыл этот факт, заявив, что заразился в командировке в Москве.