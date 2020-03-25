Глава республики Радий Хабиров подписал указ о проведении праздничных мероприятий, посвященных дню рождения классика башкирской литературы.
В Уфе пройдут мероприятия в честь 140-летия Мажита Гафури
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Фото: Лилия Габбасова
График праздничных мероприятий еще не утвержден, для планирования будет создан специальный оргкомитет. Мажит Гафури родился 8 июля 1880 года.
Поэт публиковался на русском, башкирском, татарском и старотюркском языках, занимался изучением башкирского фольклора, оказал большое влияние на развитие национальной музыкальной драматургии.
В честь Гафури в Уфе названы улица и парк, его имя присвоено Башкирскому академическому театру, а на площади перед театром установлен памятник драматургу.
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