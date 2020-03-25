В Башкортостане выявлен четвертый заразившийся коронавирусом

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, это мужчина из Уфимского района, который недавно также побывал за рубежом. После прилета он самоизолировался.

Сейчас больной помещен в бокс уфимской инфекционной больницы №4. Его родные тоже обследованы, но коронавируса у них не обнаружено.

Вчера утром стало известно, что в Башкортостане появились первые зараженные Covid-19 – вернувшаяся из европейской поездки 50-летняя жительница города Дюртюли с 35-летней дочерью и уфимец, прилетевший из командировки в Москву. Состояние каждого из них стабильное, в интенсивной терапии не нуждаются.