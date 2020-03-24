Несмотря на эпидемию коронавируса, празднование 75-й годовщины Победы не отменяется. Власти надеются, что к этому времени ситуация будет под контролем.
Как в Уфе будут праздновать 9 мая?
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mundotkm.com
Все подготовительные и праздничные мероприятия пройдут по утвержденному ранее графику, но на случай ухудшения обстоятельств в мэрии прорабатывается запасной план.
Торжества пройдут по всей республике, основные из них – в Уфе. Седьмого мая на Советской площади состоится флешмоб «Вальс Победы», восьмого – праздничный концерт мастеров искусств. Девятого мая пройдут военный парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», театрализованное представление с участием малой авиации, праздничный концерт в формате open air и салют в Уфимском амфитеатре.
В связи с празднованием Дня Победы россиян ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно. Об этих и других выходных в апреле и мае мы писали ранее.
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