Как в Уфе будут праздновать 9 мая?

Все подготовительные и праздничные мероприятия пройдут по утвержденному ранее графику, но на случай ухудшения обстоятельств в мэрии прорабатывается запасной план.

Торжества пройдут по всей республике, основные из них – в Уфе. Седьмого мая на Советской площади состоится флешмоб «Вальс Победы», восьмого – праздничный концерт мастеров искусств. Девятого мая пройдут военный парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», театрализованное представление с участием малой авиации, праздничный концерт в формате open air и салют в Уфимском амфитеатре.

В связи с празднованием Дня Победы россиян ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно. Об этих и других выходных в апреле и мае мы писали ранее.