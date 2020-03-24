В Башкортостане появились первые зараженные коронавирусом

«У нас появились первые трое инфицированных Covid19. Как мы и ожидали – двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности. Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами – тоже. Следуйте инструкциям, и все закончится с минимальными последствиями», – написал в соцсетях Хабиров.

По неофициальной информации, двое заразившихся прибыли из Австрии, где отдыхали на горнолыжном курорте.

Со вчерашнего дня в республике начал работу единый колл-центр по коронавирусу. Все интересующие вас вопросы можете задать по телефону: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).