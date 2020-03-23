Водители автобусов в Башкортостане будут работать в масках

Об этом заявили на очередном брифинге по коронавирусной инфекции. В масках будут работать не только водители, но и вообще весь персонал, обслуживающий городской транспорт.

«С понедельника, 23 марта, для всех водителей и других работников сферы транспорта, которые трудятся с населением республики, введут масочный режим», – сообщил начальник отдела Управления Роспотребнадзора по республике Олег Мавлютов.

Также масочный режим распространяется на всех авиапассажиров. Специалисты замеряют температуру в аэропорту и по дороге к багажному отделению, уборка в аэропорту проводится каждый час, обрабатывают и салоны самолетов. Ранее мы сообщали о том, что в Уфе начали дезинфицировать остановки и автобусы.