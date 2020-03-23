С сегодняшнего дня в республике усиливают меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности они коснутся лиц, работающих в сфере городского транспорта.
Водители автобусов в Башкортостане будут работать в масках
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Фото: Дарья Драй
Об этом заявили на очередном брифинге по коронавирусной инфекции. В масках будут работать не только водители, но и вообще весь персонал, обслуживающий городской транспорт.
«С понедельника, 23 марта, для всех водителей и других работников сферы транспорта, которые трудятся с населением республики, введут масочный режим», – сообщил начальник отдела Управления Роспотребнадзора по республике Олег Мавлютов.
Также масочный режим распространяется на всех авиапассажиров. Специалисты замеряют температуру в аэропорту и по дороге к багажному отделению, уборка в аэропорту проводится каждый час, обрабатывают и салоны самолетов. Ранее мы сообщали о том, что в Уфе начали дезинфицировать остановки и автобусы.
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