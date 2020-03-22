Как в Башкортостане оформить электронный больничный лист?

Электронный больничный лист имеет те же функции и юридическую силу, что и традиционный бумажный. Его обязаны оформить все люди, вернувшиеся из-за границы, сразу после приезда. Длительность – 14 дней.

В случае отказа от самоизоляции, информация передается в МВД, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Для оформления необходимо зайти на сайт ФСС в личный кабинет и приложить фото документов, подтверждающих факт возвращения из-за рубежа. Так можно оформить больничный не только на себя, но и на всех совместно проживающих членов семьи. Оплата больничного производится ФСС, а не работодателем.

Открыть электронный больничный лист также можно, позвонив на «горячую линию» Минздрава Башкортостана (8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20) или в поликлинику по месту жительства. Он начинает действовать с момента обращения, задним числом оформить нельзя.

Так как появились случаи мошенничества, подчеркивается, что сотрудники «горячей линии» никогда не спрашивают паспортные данные, номера банковских карт, СНИЛС и других документов. Необходимая информация – это дата и время прибытия рейса.