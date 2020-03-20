В Госкомитете по туризму рассказали, что делать с купленными путевками в «страны риска»

Председатель Госкомитета Башкортостана по туризму Салават Нафиков рассказал о том, что делать, если в стране, в которой вы планировали отдыхать, бушует коронавирус.

«Обращаясь к гражданам, хочу посоветовать. Если вы успели приобрести путевку в страну, не рекомендованную к посещению, то воздержитесь от поездки. Вы можете связаться со своим турагентом и перебронировать тур на другую дату или в другую страну.

Мы ожидаем, что к лету ситуация успокоится, и летние туры рекомендуем не отменять. Либо вы можете заморозить свои деньги за неиспользованный тур. При желании вернуть деньги, вам необходимо обратиться в турагентство, где покупали путевку, и действовать согласно договору», – сказал Нафиков.

Также он попросил сообщать в колл-центр данные туристов, которые уехали за границу самостоятельно, и у которых нет возможности вернуться в Россию.

Горячая линия Госкомитета Башкортостана по туризму: 8-800-505-94-56 (с 10.00 до 20.00 по будням и с 11.00 до 18.00 по выходным).