В Башкортостане скупают гречку, соль и туалетную бумагу

По словам управляющего сети «Байрам» Павела Антипина, за последнюю неделю объем продаж туалетной бумаги, гречки, макарон и соли в Башкортостане вырос примерно в два раза.

Через общий склад сети, обслуживающий более ста магазинов в республике, проходит около трехсот тонн продуктов в сутки, но даже текущих запасов хватит примерно на четыре-пять недель. Поэтому Антипин призвал жителей не закупаться продуктами в больших количествах, так как потом они испортятся, и придется их выбросить.

Ранее власти Башкортостана сообщили о том, что в республике дефицита не будет, так как сырья для производства основных продуктов хватит примерно на полгода, и с поставками из других регионов нет никаких проблем.