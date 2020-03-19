Для тех, кто опасается заражения коронавирусом нового типа, трамваи и троллейбусы на ближайшее время станут оптимальным общественным транспортом.
Электротранспорт в Уфе начали дезинфицировать
-
muet-ufa.ru
Теперь процедура дезинфекции салонов трамваев и троллейбусов производится каждый заезд, используют хлорамин.
Обеззараживание занимает 10-15 минут, обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Обработка будет проводится до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала.
Другие меры, принятые МУЭТ – ограничение участия работников электротранспорта в массовых мероприятиях, контроль состояния здоровья и при возможности – перевод на удаленную работу.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.