В мэрии Уфы предложили детям читать рэп

С 19 марта по 24 апреля 2020 года в Уфе пройдет второй этап акции «Безопасный путь. Весна 2.0», цель которой – снижение количества случаев ДТП с участием детей. Начало – в 10.00, мероприятия пройдут в школах отдельно для каждого класса, в соответствии с рекомендациями минздрава.

Родители могут принять участие в рейдах «Юный пешеход» вблизи школ, состоится городской конкурс театрализованных постановок «Дети рождаются жить!» по правилам дорожного движения, слет юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД!», а также конкурсы поделок «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД» и на лучшее исполнение рэп-хитов по правилам дорожного движения.

«Мы в этот раз предлагаем детям читать рэп, потому что Уфа, как говорит молодежь, это столица российского рэпа. Это очень известный факт среди молодежи, поэтому у нас очень много молодых людей, которые сами пишут рэп и прекрасно его читают», – сообщила на сегодняшнем совещании мэрии заместитель главы администрации Алина Сулейманова.

Кроме того, состоится конкурс видеороликов и фотографий в социальных сетях на темы: «Родители, мы Вам верим!», «За безопасность!», «Не спеши, на дороге малыши!». Для участия нужно запостить в соцсеть фото или видео с хэштегами #БезопасныйпутьВесна2.0, #УфабезопасныйпутьВесна.

Авторов видеороликов и хитов, набравших наибольшее количество лайков и просмотров, самых активных родителей и их детей, участвовавших в рейдах и конкурсах, 22 апреля пригласят на закрытие районных этапов акции, а 24 апреля им вручат призы.