В Башкортостане очистку улиц от грязи начнут раньше обычного

Радий Хабиров потребовал от коммунальных служб заняться весенней уборкой на улицах уже сейчас. В городах массово таят сугробы, и пыль, осевшая на них за зиму, а также песок, которым посыпали лед, оказываются на тротуарах.

Глава республики призвал выводить людей на улицы, рыхлить снег и убирать грязь, так как к середине апреля, когда обычно начинается процесс уборки, эта грязь превратится в пыль и попадет в легкие жителей.

Ранее Хабиров подписал указ о проведении «Дней чистоты»: раз в неделю каждое предприятие выделяет на час людей, которые осуществляют уборку закрепленных за ними территорий.