Городские службы приступят к уборке улиц после зимы, не дожидаясь потепления. Это необходимо, чтобы снизить уровень запыленности городов.
В Башкортостане очистку улиц от грязи начнут раньше обычного
Радий Хабиров потребовал от коммунальных служб заняться весенней уборкой на улицах уже сейчас. В городах массово таят сугробы, и пыль, осевшая на них за зиму, а также песок, которым посыпали лед, оказываются на тротуарах.
Глава республики призвал выводить людей на улицы, рыхлить снег и убирать грязь, так как к середине апреля, когда обычно начинается процесс уборки, эта грязь превратится в пыль и попадет в легкие жителей.
Ранее Хабиров подписал указ о проведении «Дней чистоты»: раз в неделю каждое предприятие выделяет на час людей, которые осуществляют уборку закрепленных за ними территорий.
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