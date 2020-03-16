В Башкортостане увеличили «комендантский час» для детей

Теперь дети и подростки не смогут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23 до 6 часов в летнее время.

Раньше ограничение было чуть мягче: с 24 до 6 часов. Зимой «комендантский час» останется прежним: с 22 до 6 часов.

Башкортостан стал первым регионом, в котором ограничили нахождение несовершеннолетних в общественных местах, первоначально это касалось детей до 14 лет. С 2009 года во всей стране «комендантский час» распространили и на подростков до 18 лет.

Считается, что именно эта мера позволила сократить подростковую преступность. Сейчас в республике закрываются пустующие детские колонии.