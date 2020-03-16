Уфимская больница победила на всероссийском конкурсе

ГКЗ №13 Уфы заняла первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

В этой номинации побеждают учреждения, обеспечившие лучшие условия для работников. В больнице проводится ЛФК для медиков в специальном зале, есть современные тренажеры, два раза в неделю проходят занятия в школе скандинавской ходьбы для пациентов и персонала. Также медики могут получить путевки в санаторий УМПО.

Ранее ГКЗ №13 победила на региональном уровне, а теперь и на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Его цель – выявление лучших социальных проектов в учреждениях.