Городскую клиническую больницу Уфы отметили на конкурсе лучших социальных проектов. Этот конкурс проводится ежегодно уже 20 лет.
Уфимская больница победила на всероссийском конкурсе
ГКЗ №13 Уфы заняла первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
В этой номинации побеждают учреждения, обеспечившие лучшие условия для работников. В больнице проводится ЛФК для медиков в специальном зале, есть современные тренажеры, два раза в неделю проходят занятия в школе скандинавской ходьбы для пациентов и персонала. Также медики могут получить путевки в санаторий УМПО.
Ранее ГКЗ №13 победила на региональном уровне, а теперь и на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Его цель – выявление лучших социальных проектов в учреждениях.
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