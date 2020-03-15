Министерство образования и науки подтвердило запуск проекта «Школа без смартфона». Его цель – борьба с детской зависимостью от гаджетов.
В Башкортостане школьникам запретят пользоваться смартфонами
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familyzone.com
Пока неизвестно, в каком виде будут ограничивать использование школьниками смартфонов и когда стартует программа. Это пилотный проект, то есть по его итогам будут судить о том, стоит ли распространять ограничение использования гаджетов на все школы страны.
Проект опирается на рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым раннее и избыточное увлечение смартфонами влечет нарушения психики ребенка, они проявляются в гиперактивности, повышенной раздражительности, ухудшении памяти и умственной работоспособности.
Радий Хабиров на форуме «Взлетай!» в Уфе подчеркнул, что отказ от гаджетов должен быть добровольным и осознанным. Вопрос об ограничении использования смартфонов в школах сейчас обсуждается во многих странах мира.
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