Стало известно, сколько в Башкортостане будут выплачивать семьям с низким доходом

В Башкортостане выплаты полагаются малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет включительно и доходом за последний год не более 9804 рублей на человека. Родители и ребенок должны иметь российское гражданство.

Сумма – 4895,5 рубля ежемесячно, заявление можно подать после первого июля 2020 года, но отсчет пособия начнется с первого января (либо с третьего дня рождения ребенка, если он состоялся позже), так что в случае одобрения родители получат деньги сразу за несколько месяцев.

Для этого можно обратиться в МФЦ или Республиканский центр социальной поддержки, либо заполнить форму на портале госуслуг. Чтобы получить пособие за 2020-й год, надо успеть зарегистрироваться до 31 декабря.