Артисты уфимского театра будут показывать спектакли в школах. Такая практика распространена в Европе.
Уфимские школьники будут учить литературу по театральным постановкам
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naliteinom.ru
Башдрамтеатр запускает новый культурно-образовательный проект «Театр у школьной доски»: литературные произведения из школьной программы будут преподноситься ученикам в виде спектакля-урока.
Вчера команда артистов во главе с главным режиссером театра Айратом Абушахмановым уже приступила к репетициям. Для первого урока выбрали повести А.С. Пушкина «Выстрел» и «Барышня крестьянка» из цикла «Повести Белкина».
После завершения репетиций 45-минутный спектакль будет показан шестиклассникам прямо в учебных классах вместо урока литературы. В будущем театр планирует спектакли-уроки и по башкирской литературе.
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