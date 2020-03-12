Уфимские школьники будут учить литературу по театральным постановкам

Башдрамтеатр запускает новый культурно-образовательный проект «Театр у школьной доски»: литературные произведения из школьной программы будут преподноситься ученикам в виде спектакля-урока.

Вчера команда артистов во главе с главным режиссером театра Айратом Абушахмановым уже приступила к репетициям. Для первого урока выбрали повести А.С. Пушкина «Выстрел» и «Барышня крестьянка» из цикла «Повести Белкина».

После завершения репетиций 45-минутный спектакль будет показан шестиклассникам прямо в учебных классах вместо урока литературы. В будущем театр планирует спектакли-уроки и по башкирской литературе.