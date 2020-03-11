28 марта в Башкортостане пройдет акция «Час Земли», в поддержку которой в городах выключат подсветку зданий. Уфимцы могут принять участие в символическом забеге с фонариками.
В Уфе в «Час Земли» пройдет забег по центру города
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unsplash.com/Nikola Jovanovic
Сбор участников забега начнется в 20.00 на Верхнеторговой площади. «Час Земли» стартует в 20.30 по местному времени, все желающие принять участие на час выключат свет в своих квартирах.
«Час Земли» – это ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная ее цель – привлечь внимание к изменению климата и другим экологическим проблемам.
Акция проводится в последнюю субботу марта в 20.30 по местному времени, Россия примет в ней участие в 12-й раз. Забег проходит в свободном темпе, участвуют все желающие, разрешается брать с собой детей и собак.
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