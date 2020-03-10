В начале мая жители России будут отдыхать пять дней подряд: с1 по 5 включительно.

Далее последует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно.

Так как 30 апреля и восьмое мая – предпраздничные рабочие дни, их продолжительность будет сокращена на один час. Также оплачиваемым выходным объявлено 22 апреля – день голосования по поправкам в Конституцию России.