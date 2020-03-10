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В селах Башкортостана можно приобрести жилье по льготной ипотеке

Радий Хабиров сообщил в соцсетях о том, что республика будет субсидировать ставку по ипотеке для тех, кто приобретает жилье в сельской местности.

  • unsplash.com/Arno Smit

Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до трех процентов, и расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет. Получить такую ипотеку могут все – неважно, горожане или жители сельской местности.

Сумма ипотечного кредита (при первоначальном взносе 10%) – до трех миллионов рублей. Заявки уже принимает «Россельхозбанк», в будущем список банков будет расширен.

Также программа включает ипотеку по минимальной ставке 0,1 процента: на нее смогут рассчитывать фермеры и те, кто работает или планирует работать на сельхозпредприятиях.

Павел Авдеев,
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