В селах Башкортостана можно приобрести жилье по льготной ипотеке

Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до трех процентов, и расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет. Получить такую ипотеку могут все – неважно, горожане или жители сельской местности.

Сумма ипотечного кредита (при первоначальном взносе 10%) – до трех миллионов рублей. Заявки уже принимает «Россельхозбанк», в будущем список банков будет расширен.

Также программа включает ипотеку по минимальной ставке 0,1 процента: на нее смогут рассчитывать фермеры и те, кто работает или планирует работать на сельхозпредприятиях.