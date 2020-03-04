Сипайлово очистят от преступности по примеру Инорса

За последние годы в Инорсе для борьбы с уличной преступностью обновили освещение во дворах и на 11 улицах, установили 773 камеры видеонаблюдения с высоким качеством изображения и функцией распознавания лиц, а также оборудовали дополнительный участковый пункт полиции.

Ранее в этом году Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что преступность в Инорсе за год снизилась на 40 процентов. В Сипайлово, где население в полтора раза больше, чем в Инорсе, проделают тот же комплекс работ, только в большем масштабе.

Сейчас в Уфе установлено 933 камеры, подключенных к системе «Безопасный город», к концу года их количество утроят, охватив все городские парки и дворы.