В Башкортостане снова ограничат продажу алкоголя

Сейчас владельцы многих розничных магазинов пользуются пробелом в законе, чтобы продавать алкоголь после 22.00: временные ограничения не распространяются на заведения общественного питания, в которых оборудованы помещения для посетителей.

Никакие требования к этим помещениям не уточняются, так владельцы получают возможность перепрофилироваться в кафе, просто добавив в торговый зал барную стойку.

Новые поправки к закону уточняют, что для выдачи лицензии зал общественного питания должен быть обособлен от торгового зала магазина и оборудован отдельным входом. Новые правила вступят в силу в апреле 2020 года.